الامارات | تقدر قيمتها نحو مليون وسبعمائة درهم.. شرطة الشارقة تقبض على عصابة أجهزة الحاسوب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت عناصر التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة في أقل من 48 ساعة بالقبض على تشكيل عصابي مكون من (4) أشخاص من الجنسية العربية انتحل صفات رجال الشرطة في عملية سرقة أجهزة حاسوب محمول تقدر قيمتها نحو مليون و700 درهم، وقد أحيلوا إلى القضاء.

وتفصيلاً: ورد بلاغ إلى غرفة العمليات المركزية من أحد الأشخاص من الجنسية الآسيوية يعمل في شركة متخصصة في نقل البضائع وتسليمها يفيد بتعرضه للسرقة والاحتيال من قبل مجهولين قاموا باستيقافه في إحدى المناطق الصناعية بغية التفتيش الأمني للمركبة مدعين أنهم من رجال الشرطة؛ ليكتشف بعدها أنه تعرض للاحتيال وسرقة ما تحتويه المركبة من بضاعة للتوصيل، وهي: (1840) جهاز حاسوب محمول.

وأضاف العقيد عبدالرحمن ناصر الشامسي -نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة- أنه بعد التأكد من صحة المعلومات باشرت عناصر التحريات عملياتها في الرصد وجمع الاستدلالات، وبناءً على المعطيات الواردة والبحث والتحري والمراقبة الدقيقة حددت هوية الجُناة ومكان إخفاء البضاعة المسروقة، وقبض عليهم وأحيلوا إلى القضاء.

وتدعو شرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى ضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية، وعدم التردد في الإبلاغ عند رصد أية تجاوزات وتصرفات أو كل ما يثير الريبة والانتباه عبر الرقم /999/ للحالات الطارئة، والرقم /901/ للحالات غير الطارئة، أو عبر قنواتها الإلكترونية، مؤكدة أن أفراد المجتمع هم شركاء في الحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين وسلامتهم في الإمارة.