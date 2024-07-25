رئيس تشيلي يبدأ زيارة رسمية إلى الإمارات الاثنين المقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - يبدأ فخامة غابرييل بوريك فونت رئيس جمهورية تشيلي، الاثنين المقبل الموافق 29 يوليو الجاري، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات.

تعد الزيارة الأولى التي يقوم بها رئيس تشيلي إلى دولة الإمارات منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين خلال عام 1978.

يبحث فخامة الرئيس التشيلي مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، خلال الزيارة، مختلف جوانب التعاون خاصة الاقتصادية والتجارية والتنموية بين دولة الإمارات وتشيلي والتي تخدم أولويات التنمية والازدهار المستدام في البلدين.