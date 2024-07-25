حمدان بن زايد يستقبل أوائل الطلبة المتفوقين في الصف الثاني عشر على مستوى منطقة الظفرة

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثّل الحاكم في منطقة الظفرة، في قصر الظنة بمنطقة الظفرة، أوائل الصف الثاني عشر في مدارس القطاعين الحكومي والخاص للعام الدراسي 2023 - 2024.

وأكَّد سموّه، خلال اللقاء، أنَّ التعليم في دولة الإمارات يحظى باهتمام وحِرص كبيرين من قيادتنا الرشيدة؛ لأنه أساس تقدُّم الأمم وتطوُّرها ورفعة الوطن، ويسهم إسهاماً كبيراً في التنمية الشاملة في جميع القطاعات.

وأكَّد سموّه أهمية توفير بيئة تعليمية متميِّزة ومحفِّزة تُسهم في تنمية مهارات الطلبة وإمكاناتهم، وتؤمِّن لهم فرصاً متساوية للتعلُّم والنجاح في منطقة الظفرة.

وأعرب سموّه عن شكره وتقديره لأولياء أمور الطلبة على حرصهم وعنايتهم الدائمة، ودورهم الفاعل في حثِّ أبنائهم على بذل الجهد والتفاني في التحصيل العلمي والمثابرة والتفوُّق الدراسي.

ولفت سموّه إلى أنَّ دعم الأسرة للتعليم عامل رئيسي في نجاح الطلاب، مشيداً بالتعاون البنّاء بين المدارس وأولياء أمور الطلبة لإنشاء بيئة تعليمية محفِّزة تساعد الطلبة على الوصول إلى أقصى إمكاناتهم.

وهنّأ سموّه الطلبة الأوائل وأولياء أمورهم، مُثنياً على جهودهم ومثابرتهم التي حقَّقت نتائج مشرّفة، وتمنّى لهم تحقيق النجاحات في المراحل الدراسية المقبلة، ودعاهم إلى مواصلة مسيرة البحث والمعرفة ليتمكَّنوا من تحمُّل مسؤولياتهم في دعم ركائز التنمية الشاملة للدولة.

وحثَّ سموّه المتفوقين على استكمال دراساتهم في تخصُّصات علمية تضيف قيمة نوعية لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، خاصة في منطقة الظفرة التي تمتاز بفرص عمل واسعة في القطاعات المختلفة.

وأكَّد سموّه حرص الدولة على توفير جميع الإمكانات لدعم مسيرة الطلبة المتفوقين والاستثمار في قدراتهم.

وشكر سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان القائمين على العملية التعليمية والتربوية، مشيراً إلى أهمية دورهم المحوري في إعداد الأجيال للإسهام الفاعل في بناء الوطن، وتحقيق التقدُّم والازدهار.

وأعرب الطلبة وأولياء أمورهم عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة لاهتمامها البالغ بالطلبة، ودعمها المستمر لهم، مؤكِّدين أنَّ هذا التشجيع سيكون حافزاً لهم لمواصلة مسيرتهم التعليمية والتفوُّق الأكاديمي.

وقدَّموا الشكر والتقدير لسموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على تكريمه ودعمه المستمر، الذي يعكس حرصه على تشجيع الطلبة للسير في طريق النجاح والتفوُّق، ومواصلة مسيرة التعليم والتقدُّم.

وعبَّر الطلبة عن شكرهم أيضاً للهيئتين التدريسية والإدارية على ما قدموه لهم خلال السنوات الماضية وحتى توديعهم لمقاعد الدراسة والانتقال الى مرحلة جديدة من التعليم العالي والتخصصي والحياة العملية الجديدة.

حضر اللقاء ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، وعدد من المسؤولين وأولياء أمور الطلبة.