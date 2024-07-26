الامارات | ودعه رئيس الدولة..ملك البحرين يغادر البلاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادر البلاد اليوم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة في ختام زيارته إلى الدولة.

وكان في وداع جلالته - لدى مغادرته مطار الرئاسة في أبوظبي - صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

كما كان في وداعه معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعدد من كبار المسؤولين.