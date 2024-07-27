الامارات | منتسبو «الدفاع» يتعرفون إلى إجراءات الطب الشرعي في حوادث الميدان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت دائرة القضاء في أبوظبي، ورشة عمل تعريفية لمنتسبي وزارة الدفاع، حول «إجراءات الطب الشرعي في حوادث الميدان»، بهدف إطلاعهم على الإجراءات المعتمدة في حوادث الميدان.

تأتي الورشة في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الطرفين، الهادفة إلى تبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية والمهنية، ودعم معايير جودة الخدمات وتدريب الكوادر البشرية.

وتعرف المشاركون في الورشة إلى مهام وأقسام مركز العلوم الجنائية والإلكترونية، الذي يقدم خدمات متنوّعة وفق أرقى المستويات العالمية، بما يضمن فاعلية منظومة العدالة الجنائية، وصولاً إلى تحقيق قضاء عادل وناجز.

واطلع المشاركون في الورشة على إجراءات الطب الجنائي للوفيات الناجمة عن الأسلحة والمتفجرات في الميدان، والوفيات الناجمة عن المواد السامة والعوامل الكيميائية، إضافة إلى إجراءات التنسيق عند ندب الطب الجنائي في حوادث الإصابات أو الوفيات. كما اطلع المشاركون على آليات عمل المختبر الكيميائي ونطاقه وكوادره المتخصصة وموارده الفنية المستخدمة في فحص المضبوطات المختلفة والعينات البيولوجية لتحديد أنواع المواد المخدرة وفحصها، وآليات عمل المختبر الإلكتروني واختصاصاته وبرامجه التحليلية وأحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطوّرة في المختبر وتطوّرها النوعي.