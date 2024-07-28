ميناء زايد يستقبل السفينة الحربية التركية «تي سي جي كينالي ادا»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

وصلت إلى ميناء زايد بأبوظبي السفينة الحربية التركية «تي سي جي كينالي ادا» TCG KINALIADA CORVETTE، وذلك خلال مسار عودتها من اليابان والذي رست خلاله في عدة موانئ للدول الصديقة قبل رسوها في الدولة.

كان في استقبال السفينة لدى وصولها الفريق بحري قادر يلدز قائد أسطول القوات البحرية التركية الذي يزور البلاد حالياً والعميد الركن حميد محمد الرميثي رئيس هيئة ركن القوات البحرية وتوجاي تونشير سفير الجمهورية التركية لدى الدولة وعدد من كبارضباط وزارة الدفاع والمسؤولين من الجانبين.

وبعد رسو السفينة الحربية في الميناء عزفت الموسيقى العسكرية ترحيباً بالضيوف وأدت مجموعة من الجنود الذين اصطفوا عند مدخل السفينة التحية العسكرية.

جولة تفقدية

وقام الفريق بحري قادر يلدز قائد أسطول القوات البحرية التركية يرافقه العميد الركن حميد محمد الرميثي والحضور بجولة تفقدية في أقسام السفينة للاطلاع على أهم التجهيزات والمهام والواجبات والأدوار الرئيسية التي تقوم بها.

مجالات التعاون

ورحب العميد الركن حميد محمد الرميثي بطاقم السفينة الزائرة منوهاً بالعلاقات الثنائية الوطيدة القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تركيا ومجالات التعاون القائمة بينهما خاصة الدفاعية والأمنية.

علاقات مميزة

من جانبه أكد الفريق بحري قادر يلدز قائد أسطول القوات البحرية التركية عمق العلاقات المميزة التي تربط الجمهورية التركية بدولة الإمارات، مشيراً إلى أن هذه العلاقات ستشهد المزيد من التقدم والازدهار في مختلف المجالات، ونوه إلى أن هذه الزيارة تعكس مدى الارتباط الوثيق بين البلدين الصديقين.

تطور

جدير بالذكر أن العلاقات بين دولة الإمارات والجمهورية التركية تشهد تطوراً مستمراً في العديد من القطاعات الحيوية لاسيما القطاع العسكري والدفاعي ما يعكس مدى حرص قيادتي البلدين على تطوير العمل المشترك والتطلع إلى المزيد من فرص التعاون بما يحقق التنمية والازدهار للبلدين الصديقين.