«البلديات والنقل»: توحيد تصاميم الأرصفة العامة في إمارة أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

أطلقت دائرة البلديات والنقل مؤخراً استراتيجية رصف ممرات المشاة، بهدف توحيد أشكال وتصاميم الأرصفة العامة في جميع أنحاء الإمارة. ودعت الدائرة أصحاب العقارات إلى التعاون والالتزام بالمعايير المعتمدة الواردة في الاستراتيجية عند رصف الممرات المحيطة بعقاراتهم.

وتهدف الاستراتيجية لتحقيق أعلى مستويات الجودة والمظهر العام من خلال تصميم ممرات المشاة والجري والدراجات الهوائية. وتوفر الاستراتيجية كافة المعلومات اللازمة لتصميم رصف ممرات المشاة في إمارة أبوظبي، ولا تقتصر هذه الأعمال على أنماط وألوان وأحجام الرصف الخرساني.

وتفيد الاستراتيجية كل المعنيين في تصميم واعتماد وتشييد وصيانة رصف ممرات المشاة والأماكن العامة والسكك في إمارة أبوظبي.

وتلزم الاستراتيجية مستخدميها بالمعايير المعتمدة ذات الصلة الصادرة من الدائرة كدليل تصميم الشوارع الحضرية، ودليل تصميم الأماكن العامة في الإمارة، والخطة الشاملة للمشي وركوب الدراجات الهوائية لإمارة أبوظبي.

وأوضحت الدائرة أنه تم إعداد الاستراتيجية ليتم تطبيقها على كل ممرات المشاة والأماكن العامة والسكك، وفي مشاريع أعمال التجميل الطبيعي لمساحات الشوارع القائمة والمستحدثة في المناطق الحضرية بإمارة أبوظبي، والتي سيتم تسليم أصولها لدائرة البلديات والنقل لأعمال التشغيل والصيانة.

وبينت الدائرة أنه يمكن لمستخدمي الاستراتيجية طلب الاستثناء من الالتزام بتطبيق الأنماط المقترحة في الاستراتيجية، ويجب الحصول على الموافقة من قبل دائرة البلديات والنقل على هذا الطلب قبل التنفيذ، ويتم توفير منهجية لممرات المشاة الواقعة في مناطق المطورين، ويمكن استخدام الاستراتيجية كدليل إرشادي، مع مراعات اتباع الأدلة والمعايير المعتمدة من قبل مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وأدلة ومعايير دائرة البلديات والنقل المعتمدة في جميع مراحل مشاريع التجميل الطبيعي لممرات المشاة، إلى جانب الحفاظ على النمط القائم بحسب الألوان والأحجام في الموقع عند القيام بأعمال صيانة الأصول في المناطق المستثناة من تطبيق الاستراتيجية.

وفيما يخص آلية تطبيق الاستراتيجية في المشاريع التحسينية، بينت الدائرة أنه يتم إزالة الرصف القائم وتنفيذ استراتيجية أبوظبي لرصف ممرات المشاة، وفيما يخص المشاريع التطويرية الجديدة فسيتم تطبيق معايير الاستراتيجية المعتمدة لرصف ممرات المشاة.

معايير الاستدامة

اعتمدت الاستراتيجية معايير الاستدامة من حيث مراعاتها توفير المناظر الطبيعية مع الرصف النفّاذ والمساحات الخضراء المختارة بعناية من حيث اختيار النباتات المحلية القادرة على التأقلم مع الأجواء الحارة والرطبة، واستخدام الرصف المسامي الذي يترك مساحة للأسطح النفاذة لإدارة جريان المياه.