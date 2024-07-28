الامارات | "الأرصاد": انخفاض جديد في "الحرارة" وتوقعات بسقوط أمطار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن طقس اليوم يكون صحواً إلى غائماً جزئياً ومغبر أحياناً، منوهاً بحدوث انخفاض في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج أحياناً في بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائماً جزئياً أحياناً، مع ظهور السحب على الجبال بعد الظهر، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً غرباً نهاراً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً ليلاً في بحر عمان.

وأشار إلى أن طقس الثلاثاء المقبل يظل صحواً إلى غائماً جزئياً أحياناً، مع ظهو السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، لافتاً إلى احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار ، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي ومضطرب إلى متوسط الموج في بحر عمان.