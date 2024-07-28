خيرية الفجيرة تطلق حملتها الصيفية "صيف العطاء"

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت جمعية الفجيرة الخيرية، اليوم حملتها الصيفية لعام 2024م، تحت شعار "صيف العطاء"، وتتضمن باقة من المشاريع الإنسانية والخيرية بهدف التأكيد على تعزيز مبدأ التكافل والتراحم، بالتخفيف عن معاناة الأسر المتعففة والفئات المستحقة والعمال من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خلال فصل الصيف الحالي.

ومن أبرز المشاريع التي تنفذها الحملة، سقيا الماء للعمال والأسر المحتاجة، وتوفير المكيفات والثلاجات المنزلية والمراوح وتوفير المياه الباردة من خلال برادات وثلاجات المياه .

وثمن يوسف المرشودي مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية الدعم الذي تحظى به حملة صيف العطاء من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة ، مؤكداً أن المبادرة تستهدف نشر قيم العطاء والتراحم في المجتمع.

وقال إن إطلاق المبادرة تم بمشاركة فريق من المتطوعين من المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بالفجيرة.

وأضاف"نعمل بالتعاون مع شركائنا في الحملة على الوصول إلى أكبر عدد من العمال في أماكن عملهم، ونسعى إلى ترك أثر طيب في نفوس هذه الشريحة العزيزة، التي لا تمنعها الظروف المناخية، مهما كانت صعبة، من تأدية واجبها".

وتقوم "صيف العطاء "، في إطار تنفيذها لهذه الحملة، باستخدام سيارات مبردة تجوب مناطق الفجيرة لتوزيع المياه والمشروبات الباردة والمثلجات على العمال، الذين يعملون في المناطق الخارجية، بمشاركة متطوعين من المجتمع المحلي خلال فترة الصيف.

وأكد يوسف المرشودي ، المدير العام لجمعية الفجيرة الخيرية"إن الحملة تأتي امتداداً للمبادرات النوعية التي تنفذها الجمعية، وتزداد أهميتها في ظل ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم".