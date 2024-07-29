«الإعلام الجديد» تطلق 4 ورش عبر منصات التواصل

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

تطلق أكاديمية الإعلام الجديد، أول أكاديمية مبتكرة من نوعها في مجال الإعلام الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، 4 ورش قصيرة خلال شهر أغسطس المقبل، تركز على مهارات وفن سرد القصص وكتابة المحتوى الإبداعي، وكيفية إنتاج مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الهاتف المتحرك، وكذلك التصوير والإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتستهدف الورش الأربع التي يستضيفها مقر الأكاديمية في أبراج الإمارات في دبي، المبتدئين في صناعة المحتوى الرقمي، حيث تسعى إلى تجهيز أجيال جديدة من المتخصصين في الإعلام الجديد، والانتقال بالكوادر الموهوبة لمستوى احترافي جديد على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك تدريب وإعداد مؤثرين جدد بشكل احترافي يمكنهم من إيصال الرسائل الإعلامية بأسلوب متطور ومبدع.

وقال حسين العتولي، مدير أكاديمية الإعلام الجديد: تأتي الورش الأربع ضمن جهود الأكاديمية الهادفة إلى صناعة مؤثرين عالميين، عبر برامج متطورة، وفق أفضل الممارسات العالمية التي تستهدف إعداد كوادر محترفة في صناعة المحتوى الرقمي تلبي الطلب المتنامي على الوظائف الرقمية التي باتت متطلباً أساسياً لسوق عمل المستقبل، وذلك في تخصصات مثل صناعة المحتوى الإبداعي، والمهارات الرقمية، ووضع استراتيجيات التسويق الرقمي الذي بات عاملاً محفزاً للاقتصاد الرقمي.

وتابع: تعكس هذه الورش الرؤية المتكاملة لأكاديمية الإعلام الجديد، والتي تنطلق من قاعدة راسخة تستهدف إعداد صانعي المحتوى وتمتد إلى توفير فرص وظيفية تسد الفجوة في هذا القطاع، وذلك عبر تقديم برامج تطور قدرات المبدعين وتمكنهم من تحقيق دخل إضافي، وتساعدهم على التفرغ للابتكار في صناعة محتوى رقمي إبداعي وجذاب.

ويمكن التسجيل في دورة فن سرد القصص وكتابة النصوص، عبر الموقع الإلكتروني لأكاديمية الإعلام الجديد عبر الرابط التالي: https://nma.ae/learning/programs/scriptwriting-and-storytelling.