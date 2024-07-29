الامارات | 200 قيادي اتحادي يستعرضون جهود «تصفير البيروقراطية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرض 200 قيادي ومسؤول من وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ومديري العموم في الجهات الحكومية، جهود الجهات ومبادراتها الهادفة إلى تسريع تنفيذ مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري الثاني لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي نظمه برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، في إطار مبادرات تعزيز الجاهزية ودعم جهود تنفيذ المشاريع والمبادرات الحكومية الهادفة إلى تسريع نهج تصفير البيروقراطية الحكومية، واختصار الإجراءات في العمل الحكومي واختصار مددها الزمنية إلى النصف.

وأكد رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، المهندس محمد بن طليعة، أهمية تعزيز تكامل الجهود الوطنية والتنسيق والتواصل بين الوزارات والجهات الحكومية لتحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انطلاقاً من رؤية قيادية واضحة، أساسها تسهيل حياة أفراد المجتمع، وتعزيز البيئة المحفزة للأعمال والجاذبة للعقول والمواهب، ودعم تحقيق محاور ومستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».

وقال إن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية هو نموذج عمل وطني هادف لإحداث نقلة نوعية في الإجراءات الحكومية، وصولاً إلى منظومة إجراءات تكون الأبسط والأسرع والأسهل والأكثر كفاءة، تضمن تخفيف الأعباء غير الضرورية عن قطاع الأعمال والأفراد، من حيث الوقت والجهد والموارد، وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات، والارتقاء بتنافسية القطاعات وبيئة الأعمال، وجودة الحياة.

من جهته، أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، اللواء سالم الشامسي، أن الوزارة من الجهات الرائدة في تقديم خدمات استباقية، تتبنى فيها أحدث التقنيات الرقمية ومفاهيم الذكاء الاصطناعي والرؤى المبنية على خطط واستراتيجيات، ويكون محور الخدمات الإنسان أولاً، وبهدف التسهيل والتيسير على المتعاملين، وإلغاء الاشتراطات غير الضرورية، ما يعزز ريادة حكومة الإمارات وتنافسيتها العالمية في الكفاءة الحكومية وجودة الخدمات.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع المناطق في وزارة التغير المناخي والبيئة، مروان عبدالله الزعابي، أن تطبيق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية سيسهم في تنفيذ توجهات القيادة لتحقيق رؤية نحن الإمارات 2031، بتقديم خدمات تفوق توقعات المتعاملين، وتصميم خدمات شخصية واستباقية سلسة وذكية بالشراكة مع جميع أفراد المجتمع.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الصحية المساندة بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتور عبدالله أحمد النقبي، أن جهود فرق العمل في المؤسسة أثمرت نتائج ناجحة لتصفير البيروقراطية، بتحسين رحلة المتعامل في خدمات التصوير الإشعاعي، من خلال خفض رحلة المتعامل من 30 يوماً إلى أقل من يوم واحد، فضلاً عن تقليص الزيارات من ثماني زيارات إلى زيارة واحدة، ما زاد الطاقة الاستيعابية في مراكز تقديم الخدمة.

وأكدت نائب الرئيس لقطاع البيئة والصحة والأمن في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم نجيبة حسن الجابري، الحرص على استمرار التعاون المثمر بين جميع الأطراف، لتحقيق الأهداف المشتركة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات في مقدمة الدول المتقدمة والساعية إلى تقديم الأفضل.

وتعرف الحضور إلى مبادرات متميزة في تصفير البيروقراطية في حكومة الإمارات، طورتها الوزارات والجهات الحكومية، ومن ضمنها وزارة الداخلية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

واطلع المشاركون على إنجازات مشروع التكامل الذكي للعمليات الشرطية والقضائية المشتركة، الذي أطلقته وزارة الداخلية.

وأشارت الوزارة إلى أن المشروع تمكن من تعزيز حزمة الخدمات والعمليات، من خلال الربط التقني بين منصة الأنظمة الجنائية الموحدة والجهات القضائية في الدولة، بهدف تقليص رحلة المتعامل، وتعزيز وتسهيل الإجراءات الحكومية، وزيادة نسبة الرضا، وتخفيض التكلفة، وتطوير وتحسين ممكنات تكنولوجيا المعلومات والاتصال من خلال الربط الذكي بين الجهات المشتركة، حيث شملت القائمة المعتمدة للخدمات 113 خدمة، 25 منها استعلامية، و88 إجرائية.

واستعرضت وزارة التغير المناخي والبيئة عدداً من المبادرات الخاصة بتحفيز المتعاملين والموظفين للمشاركة في برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وقد تم تكريم عدد من الموظفين المشاركين بفعالية في تحقيق مستهدفات وتوجهات البرنامج.

كما استعرض مدير إدارة المنطقة الوسطى في وزارة التغير المناخي والبيئة، غريب المطوع، أدوات تصفير البيروقراطية الحكومية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية، وتمثلت في عمليات خاصة بخدمات المزارعين، مثل تقليص الإجراءات والخطوات للحصول على الخدمات، وتخفيض وقت تقديم الخدمة، إضافة إلى الاستعاضة عن المخرجات الورقية بأخرى إلكترونية.

وعرضت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تجربتها في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة التصوير الإشعاعي، والنتائج المتوقعة من تصفير البيروقراطية في هذا الخصوص.

وقدمت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، شرحاً حول برنامج الاقتراحات الخاص بها، الذي يهدف إلى استقطاب المعرفة والمهارة وتحفيز الموظفين للإسهام في تحسين أداء الشركة، من خلال توليد وتحليل وتنفيذ الأفكار التي لها تأثير إيجابي في الأعمال.