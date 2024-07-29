البوابة القمرية ترسم مساراً  جديداً للبشر إلى المريخ وما بعده

ابوظبي - سيف اليزيد - آمنة الكتبي (دبي)

تُعد HALO المقر السكني واللوجستي، في بوابة الفضاء القمرية، واحدة من 4 وحدات ستعيش فيها فرق دولية من رواد الفضاء، وسيتم إجراء التجارب العلمية، حيث يخضع الهيكل الرئيسي للوحدة حالياً للاختبار في تورينو بإيطاليا، ويُعد أحد منافذ الإرساء التي تظهر داخل المقر السكني.

استعرضت وكالة ناسا الأميركية الوحدة والموقع الذي ستلتحم فيه مركبة الشحن الفضائية ووحدة الرؤية القمرية الخاصة بالبوابة، والتي توفرها وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، بالإضافة إلى منفذ الإرساء الموضح خارج الوحدة، وهو المكان الذي ستلتحم فيه مركبة SpaceX Starship وأنظمة الهبوط البشري.

وسيتم إطلاق البوابة إلى مدار القمر باستخدام عنصر الطاقة والدفع، المقدم، ثم التوسع لاحقاً باستخدام الوحدات السكنية واللوجستية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، وغرفة معادلة الضغط المقدمة من مركز محمد بن راشد للفضاء، والروبوتات الخارجية المتقدمة المقدمة من وكالة الفضاء الكندية (CSA)، والأجهزة المهمة من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية.

وتعتبر المحطة الفضائية مركزية في هندسة أرتميس التي ستعيد البشر إلى سطح القمر للاكتشاف العلمي وترسم مساراً جديداً للبشر إلى المريخ، وما بعده، وستكون المحطة الفضائية الصغيرة بمثابة موقع متعدد الأغراض يدعم المهام على سطح القمر والعلوم في مدار القمر والاستكشاف البشري في الكون.

وبدأ مركز محمد بن راشد للفضاء في مرحلة التخطيط لوحدة معادلة الضغط في مشروع المحطة القمرية «بوابة الإمارات»، ومن المتوقع أن تستمر هذه المرحلة حتى نهاية العام الجاري، ضمن بناء الشراكات مع مختلف وكالات الفضاء العالمية، ثم البدء في عملية التصنيع العام المقبل.

وستتولى الإمارات مسؤولية تشغيل وحدة معادلة الضغط الخاصة بالمحطة لمدة قد تصل إلى 15 عاماً قابلة للتمديد، ويبلغ وزن وحدة معادلة الضغط 10 أطنان وطولها 10 أمتار وعرضها 4 أمتار، بينما تبلغ أبعاد المحطة كاملة (42 × 20 × 19 متراً)، ومن المتوقع أن يتم إطلاق أول أجزاء المحطة في عام 2025، في حين من المتوقع إطلاق «بوابة الإمارات» في عام 2030.

5 مراحل

ستشهد عملية تطوير وحدة معادلة الضغط 5 مراحل مختلفة، وأولى تلك المراحل هي مرحلة التخطيط، ويتم خلالها تحديد الأهداف والاستراتيجيات، واختيار شركاء المشروع لإنشاء نموذج لغرفة معادلة الضغط، ثم مرحلة التصميم، ويتم خلالها وضع التصاميم والمواصفات التفصيلية لمكونات وحدة معادلة الضغط المراد تجميعها.

وتشمل المرحلة الثالثة عملية التأهيل، وتتضمن اختيار وتأهيل مكونات وحدة غرفة معادلة الضغط بشكل صارم، لضمان موثوقيتها وسلامتها، أما المرحلة الرابعة فهي مرحلة الإطلاق، وتشمل تجهيز وإطلاق المكونات الفضائية، ودمجها في محطة الفضاء القمرية، ثم مرحلة التشغيل، والتي سيتولى خلالها فريق مركز محمد بن راشد للفضاء مسؤولية عمليات التشغيل الخاصة بغرفة معادلة الضغط، للمتابعة، والتأكد من سلامة وظائفها كجزء مهم من المحطة.