الامارات | مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمنية يحضر حفل استقبال السفينة الحربية التركية «تي سي جي كينالي ادا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمنية والعسكرية، سالم سعيد غافان الجابري، حفل الاستقبال الذي أقامته القوات البحرية التركية، بمناسبة وصول السفينة الحربية التركية «تي سي جي كينالي ادا» لميناء زايد بأبوظبي، حيث كان في استقباله قائد أسطول القوات البحرية التركية الفريق بحري قادر يلدز وعدد من المسؤولين.

كما حضر الحفل مساعد رئيس الأركان للقدرات المشتركة بوزارة الدفاع، اللواء الركن إسحاق صالح البلوشي، وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع والمسؤولين من الجانبين.

وألقى سفير الجمهورية التركية لدى الدولة توجاي تونشير، كلمة أكدت متانة العلاقات التاريخية المتجذرة التي تربط البلدين، متمنياً المزيد من التطور والتعاون في المستقبل.

وقام سالم سعيد غافان الجابري يرافقه اللواء الركن إسحاق صالح البلوشي والحضور بجولة تفقدية في أقسام السفينة، استمعوا خلالها لشرح تفصيلي من أحد مسؤولي السفينة عن أهم التجهيزات والمهام والواجبات والأدوار الرئيسة التي تقوم بها، إلى جانب الأجهزة والمعدات المتطورة التي تتميز بها.

وأكد الجابري أن العلاقات بين الإمارات وتركيا تشهد تطوراً مستمراً في العديد من القطاعات الحيوية ولا سيما القطاع العسكري والأمني، ما يعكس مدى حرص قيادتي البلدين على تطوير العمل المشترك والتطلع إلى المزيد من فرص التعاون بما يحقق التنمية والازدهار للبلدين الصديقين.