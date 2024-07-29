الامارات | رئيس تشيلي يصل الإمارات في زيارة رسمية للدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل فخامة غابرييل بوريك فونت رئيس جمهورية تشيلي اليوم إلى أبوظبي في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات.

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي..معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيسة بعثة الشرف المرافقة للرئيس الضيف وسعادة محمد سعيد النيادي سفير الدولة لدى تشيلي وعدد من المسؤولين.