الامارات | هل على المرأة الحاضنة مغادرة منزلها فور وقوع الطلاق ؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ورد سؤال من قارئة تقول فيه :

أود الاستفسار كيف يمكنني تثبيت الطلاق الشفوي ؟ ، وما هو الإجراء اللازم علي فعله، وهل يجب أن أغادر البيت ؟ وكيف أحفظ حقوقي وحقوق أولادي ؟ .. أرجو المساعدة



الإجابة :

المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :

تثبيت الطلاق الشفهي وحقوقك وحقوق أولادك تكون من خلال دعوى إثبات طلاق مع المطالبة بالحقوق المترتبة على ذلك سواء لك أو لأولادك، وذلك أمام محكمة الأحوال الشخصية في الإمارة التي تقيمون بها.

اما ما بتعلق بخروجك من المنزل الذي تقيمين فيه مع اولادك فأنا دائما احذر الزوجة من الخروج من بيتها مهما كانت الظروف.



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