شرطة أبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

ابوظبي - سيف اليزيد - وقعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مذكرة تفاهم مع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بشأن التعاون وتبادل الخبرات في مجال التدريب والتطوير المهني.

ووقع المذكرة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، والدكتور سلطان محمد النعيمي مدير عام المركز وذلك في مبنى القيادة العامة لشرطة أبوظبي بحضور مدراء القطاعات الشرطية.

وأكد مدير عام شرطة أبوظبي الحرص والاهتمام بتعزيز الشراكة مع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية لبناء شبكة علاقات واسعة في مجال البحوث والدراسات والتعاون المشترك في مجال التدريب والتطوير المهني للاستفادة من الخبرات العلمية الحديثة .

من جانبه قال الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية إن المركز حريص على ترسيخ التعاون الثنائي مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي في مجالات الاهتمام المشتركة، وعلى رأسها البحث العلمي وإنتاج المعرفة، مؤكدًا أن مذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان تفتح آفاقًا واسعة أمام الاستفادة المتبادلة من الخبرات والقدرات.

وبموجب المذكرة يتم تبادل المعلومات والعمل على إعداد الدراسات والبحوث والمقالات في المجالات المشتركة والاستثمار في بناء وتنمية قدرات الكوادر المواطنة، من خلال المشاريع والبرامج التدريبية المتخصصة بين الجهتين.