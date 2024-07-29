الامارات | "صحة دبي": فتح باب التسجيل في برنامج "طب وعلوم" للطلبة المواطنين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الصحة بدبي عن فتح باب التسجيل في برنامج الرعاية الدراسية للطلبة المواطنين "طب وعـلوم" الذي يستهدف استقطاب النخبة من خريجي الثانوية العامة وطلاب الجامعات لدراسة التخصصات الصحية "الطب البشري والتمريض والقبالة والتخصصات الصحية الفنية المساندة وعلم النفس الصحة العامة" وذلك عبر منصة مواهب الإلكترونية Mawaheb.dha.gov.ae .

وقال الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة إن القطاع الصحي يزخر بكوادر طبية مواطنة لها خبرتها وكفاءتها في مختلف التخصصات كما تحرص الهيئة وتعمل بشكل مستمر ومتواصل على رفد هذا القطاع الحيوي بأطباء مواطنين ليكونوا عونا ودعما في عملية التحول والتطوير الجارية الآن.

وأوضح أن برنامج "طب وعلوم" الذي تتبنى هيئة الصحة بدبي تنفيذه يعد أحد البرامج بالغة الأهمية لاستقطاب خريجي الصف الثاني عشر من الطلبة المواطنين لدراسة الطب والعلوم الصحية بمجالاتها وتخصصاتها المختلفة..لافتا إلى أن البرنامج ومنذ انطلاقه عام 2016 نجح بالفعل في دعم ورعاية الطلبة المتميزين من حملة شهادة الثانوية العامة وطلاب الجامعات لاستكمال دراساتهم الجامعية في هذه المجالات الحيوية والمهمة بما يتوافق مع توجهات الدولة بوجه عام وتطلعات إمارة دبي بشكل خاص.

من جانبها أوضحت الدكتورة وديعة محمد مديرة إدارة التعليم الطبي والأبحاث شروط الالتحاق بالبرنامج وهي أن يكون المرشح من مواطني دولة الإمارات وحاصلا على النسبة المئوية والمعدل التراكمي المطلوب كلا حسب تخصصه الدراسي وأن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح.

وأشارت إلى أن المميزات والحوافز التي توفرها الهيئة للملتحقين بالبرنامج كتغطية الرسوم الدراسية كاملة حسب التخصص الدراسي ومنح طالب الرعاية مكافأة شهرية حسب التخصص بالإضافة إلى بدل الحاسب الآلي.

وأشارت إلى أن هيئة الصحة بدبي تلقت أكثر من 1,500 طلب للانضمام إلى برنامج دبي للتخصصات الصحية "برامج الامتياز وبرامج الإقامة وبرامج الزمالة" في القطاع الصحي الخاص في إمارة دبي خلال الفترة من 29 مايو إلى 14 يوليو الحالي وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز التعليم الطبي في الإمارة ورفع مستوى الكفاءات الطبية العاملة في القطاع الصحي.

كما أكدت أن هذا العدد من الطلبات يعكس رغبة الأطباء وحرصهم على الالتحاق ببرنامج دبي للتخصصات الصحية وحرصهم كذلك على تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المميزة المتوفرة في القطاع الصحي الخاص الذي تعده الهيئة شريكا استراتيجيا لها نحو الوصول إلى مستقبل صحة أفضل.

كما تقدم الهيئة دورات للتطوير المهني بالتعاون مع "ACGME" والتي تستمر على مدار السنة بهدف تحسين كفاءة الكادر التدريبي وضمان تقديم أفضل مستوى من التعليم والتدريب الطبي حيث حصل 71 طبيباً على شهادة مدرب معتمد خلال العام الحالي.