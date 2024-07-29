الامارات | "طرق دبي" تطور خطين للنقل البحري لخدمة المناطق السكنية في مرسى "خور دبي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طوّرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خطين للنقل البحري لخدمة المناطق السكنية بمنطقة مرسى خور دبي "محطة كريك هاربر"، حيث يعمل الخط الأول إلى دبي فستيفال سيتي خلال أيام نهاية الأسبوع "السبت والأحد" من الساعة 4:00 مساءً حتى 11:55 مساءً، بينما يعمل الخط الثاني إلى محطة الجداف للنقل البحري والمربوطة بمحطة الخور للمترو خلال أيام الأسبوع "من الاثنين إلى الجمعة" من الساعة 7:30 صباحاً حتى 10:50 صباحاً ومن 4:00 مساءً حتى 10:50 مساءً، بتعرفة مقدارها درهمين فقط لكل نقطة توقف.

وسيعمل الخطان على ربط مناطق الجذب السياحي في الإمارة.

وجرى تطوير هذه الخدمة بناءً على تعاون بين الهيئة وشركة إعمار العقارية، حيث وقّع الطرفان اتفاقية تعاون مشترك لخدمة المناطق والمشاريع التطويرية ذات الإطلالة البحرية، وتحديث الوجهات السياحية والمناطق السكنية في إمارة دبي.

وقع الاتفاقية عن الهيئة أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، وعن شركة إعمار العقارية أحمد المطروشي، عضو مجلس إدارة تنفيذي في الشركة.

وقال أحمد بهروزيان إن الخطوط المذكورة حققت نجاحاً كبيراً من حيث إقبال الجمهور على الخدمة منذ تدشينها، حيث بلغ متوسط عدد الركاب الشهري عند إطلاق الخطوط في أغسطس 2022 حوالي 3 آلاف راكب شهرياً، وصولاً إلى متوسط 30 ألف راكب شهرياً في العام الحالي بزيادة مقدارها 900%.

وأضاف " وعليه قامت الهيئة بالتعاون مع المطور بتطوير الخطين من خلال تحسين البنية التحتية لتوفير مراسي تستقبل وسائل نقل بحري مختلفة، وتوفير أكشاك بيع التذاكر لرفع رضى العملاء عن الخدمات المقدمة، مما ينعكس إيجابياً على زيادة رواد النقل البحري في المدينة، وذلك بناءً على خطة الهيئة الشاملة للنقل البحري 2020 - 2030 والتي تضمنت كذلك احتياجات المطور".

من جانبه، قال أحمد المطروشي إن التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والخاصة في الدولة يساهم في تحقيق الرؤى والأهداف بكفاءة عالية، مما يعزّز الاقتصاد ويرفع من جودة المشاريع والحياة هذا التعاون يرسخ موقع إمارة دبي كوجهة عالمية رائدة للإقامة والاستثمار على حد سواء، لافتا إلى أن توفير البنية التحتية المناسبة في المشاريع التطويرية ذات الإطلالات البحرية لشركة إعمار العقارية يسهم في تسهيل حركة الجمهور من وإلى هذه المشاريع، مما يزيد من جاذبيتها، وذلك بفضل استخدام وسائل النقل البحرية التابعة لهيئة الطرق والمواصلات.