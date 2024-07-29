احتمال تكون سحب ركامية قد تصاحبها أمطار غدا

ابوظبي - سيف اليزيد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار.

والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار، وتكون نوبية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:50 والمد الثاني عند الساعة 20:12، والجزر الأول عند الساعة 12:42 والجزر الثاني عند الساعة 04:10.

بحر عمان خفيف الموج أيضا. وسيحدث المد الأول عند الساعة 16:16 والمد الثاني عند الساعة 07:34، والجزر الأول عند الساعة 11:10 والجزر الثاني عند الساعة 00:13.