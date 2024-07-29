الامارات | حاكم الفجيرة يستقبل وزير البترول المصري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بالعلاقات التاريخية النوعية التي تربط بين دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بناء على رؤيا القيادة الحكيمة لكلا البلدين منوها أن هذه العلاقات تشهد المزيد من التطور في مختلف المجالات بما يخدم الشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر الرميلة بالفجيرة، معالي وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي ووكيل الوزارة محمود عبد الشافي ووليد لطفي رئيس مجلس ادارة شركة "بتروجت" والوفد المرافق والذي يقوم بزيارة أخوية لإمارة الفجيرة.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح مفصل من الوزير المصري حول العديد من الموضوعات المتعلقة بمجال النفط والغاز والطاقة في جمهورية مصر العربية والآفاق المقبلة المتعلقة بهذا السياق والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتطوير هذه الصناعة.

من جانبه أشاد وزير البترول والثروة المعدنية المصري بالدور الرائد لدولة الإمارات في تطوير قطاع الطاقة ودور إمارة الفجيرة المحوري في هذا السياق وفي تجارة وتخزين النفط على مستوى العالم بما تمتلكه من إمكانيات متقدمة وتقنيات متطورة ساهمت في رفع كفاءة المؤشرات الاقتصادية إقليميا ودوليا وذلك بعد جولته وإطلاعه ميدانيا على العديد من المشاريع الاقتصادية في الإمارة حيث زار ميناء الفجيرة ومنطقة الفجيرة للصناعات البترولية ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية وشركة بروج البترولية.

ولفت معاليه خلال اللقاء إلى الامكانات الهائلة التي تتمتع بها الامارة والخدمات النوعية التي تقدمها للمستثمرين في المجالات الاقتصادية كافة والخبرة الواسعة في مجال تجارة وتخزين النفط مؤكدا في الوقت ذاته ضروة التعاون في المستقبل القريب بما يضمن تحقيق شراكات اقتصادية واسعة.

حضر اللقاء محمد الأفخم مدير بلدية الفجيرة وموسى مراد مدير ميناء الفجيرة وسالم الأفخم مدير منطقة الفجيرة للصناعات البترولية "فوز" وعدد من المسؤولين والمستثمرين.