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الامارات | رئيس الدولة يهنئ ملك المغرب بالذكرى الـ 25 لجلوسه على العرش

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 29 يوليو 2024

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة الذكرى 25 لجلوسه على العرش، وتمنى سموه لجلالته دوام التوفيق وتحقيق مزيدٍ من التقدم والازدهار لوطنه وشعبه.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة "إكس": "أهنئ أخي محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة الذكرى 25 لجلوسه على العرش وأتمنى له دوام التوفيق وتحقيق مزيدٍ من التقدم والازدهار لوطنه وشعبه، وأتطلع إلى العمل معاً لتعزيز علاقات الأخوة التاريخية الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة المغربي".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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