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رئيس الدولة يهنئ ملك المغرب بمناسبة ذكرى جلوسه على العرش

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ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم الاثنين، جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة ذكرى جلوسه على العرش.
وكتب سموه، على منصة «إكس» (تويتر سابقاً): «أهنئ أخي محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة الذكرى 25 لجلوسه على العرش، وأتمنى له دوام التوفيق، وتحقيق مزيدٍ من التقدم والازدهار لوطنه وشعبه».
وأضاف صاحب السمو رئيس الدولة «أتطلع إلى العمل معاً لتعزيز علاقات الأخوة التاريخية الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة المغربية».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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