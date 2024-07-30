الامارات | تطوير خطين للنقل البحري لخدمة المناطق السكنية في مرسى «خور دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طوّرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خطين للنقل البحري لخدمة المناطق السكنية بمنطقة مرسى خور دبي «محطة كريك هاربر»، حيث يعمل الخط الأول إلى دبي فستيفال سيتي خلال أيام نهاية الأسبوع (السبت والأحد) من الساعة 4:00 مساءً حتى 11:55 مساءً، بينما يعمل الخط الثاني إلى محطة الجداف للنقل البحري والمربوطة بمحطة الخور للمترو خلال أيام الأسبوع (من الاثنين إلى الجمعة) من الساعة 7:30 صباحاً حتى 10:50 صباحاً، ومن 4:00 مساءً حتى 10:50 مساءً، بتعرفة مقدارها درهمان فقط لكل نقطة توقف.

وسيعمل الخطان على ربط مناطق الجذب السياحي في الإمارة.

وجرى تطوير هذه الخدمة بناءً على تعاون بين الهيئة وشركة إعمار العقارية، حيث وقّع الطرفان اتفاقية تعاون مشترك لخدمة المناطق والمشاريع التطويرية ذات الإطلالة البحرية، وتحديث الوجهات السياحية والمناطق السكنية في إمارة دبي.

وقع الاتفاقية عن الهيئة، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، أحمد بهروزيان، وعن شركة إعمار العقارية، عضو مجلس إدارة تنفيذي في الشركة، أحمد المطروشي.

وقال أحمد بهروزيان إن الخطوط المذكورة حققت نجاحاً كبيراً من حيث إقبال الجمهور على الخدمة منذ تدشينها، حيث بلغ متوسط عدد الركاب الشهري عند إطلاق الخطوط في أغسطس 2022 نحو 3000 راكب شهرياً، وصولاً إلى متوسط 30 ألف راكب شهرياً في العام الجاري بزيادة مقدارها 900%.

وأضاف: «وعليه قامت الهيئة بالتعاون مع المطور بتطوير الخطين من خلال تحسين البنية التحتية لتوفير مراسٍ تستقبل وسائل نقل بحري مختلفة، وتوفير أكشاك بيع التذاكر لرفع مستوى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة، ما ينعكس إيجاباً على زيادة رواد النقل البحري في المدينة، وذلك بناءً على خطة الهيئة الشاملة للنقل البحري 2020-2030 التي تضمنت كذلك احتياجات المطور».

من جانبه، قال أحمد المطروشي، إن التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والخاصة في الدولة يسهم في تحقيق الرؤى والأهداف بكفاءة عالية، ما يعزز الاقتصاد ويرفع من جودة المشاريع والحياة، ويرسخ موقع إمارة دبي وجهة عالمية رائدة للإقامة والاستثمار على حد سواء، لافتاً إلى أن توفير البنية التحتية المناسبة في المشاريع التطويرية ذات الإطلالات البحرية لشركة إعمار العقارية يسهم في تسهيل حركة الجمهور من وإلى هذه المشاريع، ما يزيد من جاذبيتها، وذلك بفضل استخدام وسائل النقل البحري التابعة لهيئة الطرق والمواصلات.