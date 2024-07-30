إطلاق «صيف تريندز البحثي»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بالتعاون مع شركائه، مبادرة «صيف تريندز البحثي»، بهدف تشجيع الباحثين الشباب والجامعيين على البحث العلمي المُبدع والفعّال والخلّاق، في مختلف القضايا التي تصب في دائرة اهتمام «تريندز».

وتتضمن مبادرة «صيف تريندز البحثي» برنامجاً متميزاً من أجل تطوير مهارات المتدربين في مجالات البحث العلمي، والإعلام، والكتابة، والتخصّصات المختلفة في المركز.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، أهمية هذه المبادرة في دعم البحث العلمي الرصين والمبتكر، وتمكين الباحثين الشباب، مشيراً إلى أنها تسعى إلى تطوير المهارات وتعزيز الإمكانيات في المجالات البحثية والإعلامية وغيرها، بما يُسهم في خلق بيئة تنافسية لتعزيز المخرجات البحثية والمعرفية، وإحداث حراك علمي بنَّاء وهادف.

وقال العلي: «إن المبادرة تستهدف الشباب الباحثين والجامعيين، وهي ضمن سلسلة من المبادرات العلمية لـ«تريندز»، لتشجيعهم على مواصلة مسيرة البحث العلمي، بما يُسهم في الارتقاء بجودة المخرجات العلمية إقليمياً وعالمياً».

ويرأس المبادرة عبد الهادي الحمادي، رئيس قطاع العلاقات العامة والإعلام بـ«تريندز»، الذي أكد أن مبادرة «صيف تريندز البحثي» تُكمّل مسيرة «تريندز» المتميزة، موضحاً أنها تأتي استكمالاً لمبادرات سابقة ناجحة، مع التركيز على تعزيز التعاون مع شركاء «تريندز» الاستراتيجيين. وتشمل المبادرة برنامجاً متكاملاً لتطوير مهارات الباحثين، وتوفير فرصة لتطوير قدرات الباحثين الشباب، وخدمة البحث العلمي بمختلف مجالاته.

بدوره قال ناصر آل علي، رئيس قطاع الشؤون الإدارية: إن المبادرة تشكّل خطوة جديدة ضمن خطوات «تريندز» التطويرية، وسعية إلى تطوير مهارات الباحثين الشباب، بما يمكنهم ويعزّز مهاراتهم، ويُسهم في صنع المستقبل، والقدرة على التحليل السليم والرؤية البعيدة للأحداث.