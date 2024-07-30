«بيت الخير» تنفق 54.6 مليون درهم على الدعم الإنساني

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أعلنت «بيت الخير» أن ما أنفقته على مشاريع الدعم الإنساني والمجتمعي للأسر الأقل دخلاً والفئات الأكثر حاجة قد بلغ 54.616.999 درهم، من أصل مبلغ 87.438.831 درهم، أنفقتها الجمعية خلال النصف الأول من عام 2024، استفادت منه 18.954 أسرة وحالة تلقت العون في الوقت المناسب من خلال أفرع الجمعية في دبي والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان وحتا.

وتصدر هذه المشاريع برنامج «فزعة» الذي يعنى برفع الكرب والمعاناة عن آلاف الأسر والحالات التي تعاني من العجز والتعثر المالي والاقتصادي، من خلال مشروع المساعدات الطارئة الذي أنفق مبلغ 43.801.855 درهماً، استفاد منه آلاف المواطنين والمقيمين، الذين عانوا ضيق ذات اليد والعجز المالي عن تأمين احتياجاتهم الأساسية أو مواجهة استحقاقات مالية لا تحتمل التأخير.

وشمل الدعم الإنساني أيضاً دعم المرضى من خلال مشروع «علاج» بقيمة 3.266.130 درهم، ساهمت فيها منصات «بيت الخير» الإعلامية لجمع التبرعات لنجدة المرضى الذين يعانون من وضع حرج أو يحتاجون لعملية جراحية عاجلة، مثل برنامج «تداوي» على إذاعة وتلفزيون نور دبي، وبرنامج «زايد الخير» على إذاعة الأولى، وحملات «فزعة الإلكترونية» على مواقع التواصل الاجتماعي.