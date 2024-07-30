اخبار الخليج / اخبار الإمارات

حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن حل مجلس التخطيط العمراني في الإمارة

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن حل مجلس التخطيط العمراني في إمارة الشارقة.

وبحسب المرسوم يُحل مجلس التخطيط العمراني المنظَّم بالقانون رقم (3) لسنة 2014م، اعتباراً من الأول من أغسطس 2024م.

كما نص المرسوم على أن تؤول إلى دائرة التخطيط والمساحة كافة حقوق وأصول وموجودات والتزامات مجلس التخطيط العمراني، ويُنقل موظفو مجلس التخطيط العمراني بدرجاتهم ومخصصاتهم المالية إلى دوائر وهيئات حكومة إمارة الشارقة، وفقاً للاحتياجات والتوزيع المناسب، تحت تصرف وإشراف وتنفيذ دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة، بالتنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة والجهات المعنية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا