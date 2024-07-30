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30 مليون عملية تواصل بين «الموارد البشرية» ومتعامليها

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ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن إجمالي عمليات التواصل مع متعامليها عبر منظومة «تواصل»، بلغ 30 مليوناً، خلال النصف الأول من العام الحالي، بزيادة بلغت نحو 61% مقارنة بإجمالي عمليات التواصل، خلال الفترة ذاتها من عام 2023 والبالغة نحو 18.6 مليون عملية.

وتحقق منظومة «تواصل» أعلى معايير التنافسية في تقديم الخدمات المؤسسية الرائدة، والاستفادة من التكنولوجيا العصرية لتقديم تجربة سعيدة وفاعلة للمتعاملين في علاقتهم مع الوزارة، عبر تقديم خدمات رائدة تتميز بالسرعة والسهولة وبالشفافية والأمان والموثوقية، وتوفر أعلى معايير الخصوصية، ضمن نهج وتوجه مستدام لبناء وتطوير منظومة رقمية متكاملة للوزارة تنسجم مع توجهات دولة الإمارات في التحول الرقمي، وخدمات المستقبل.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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