الامارات | نتائج شكاوى (حجاج الدولة 2024): إلغاء تراخيص 4 حملات للحج وتغريم 19 حملة أخرى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة انتهاء لجنة التراخيص في الهيئة من البت في جميع شكاوى الحجاج الخاصة بموسم الحج الماضي 1445هـ / 2024م، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بحسب القوانين والقرارات المنظمة لها، مؤكدة أن اللجنة قرّرت مخالفة 19 حملة حج وتغريمها، كما أقرت اللجنة إلغاء ترخيص الحج لأربع حملات حج لمخالفتها القانون والنظم والتعليمات المعمول بها.

وشدّدت الهيئة على ضرورة التزام أصحاب الحملات بتعهداتهم مع الحجاج بحسب العقود الموقعة معهم بشأن نوعية الخدمات المقدمة وعدم الإخلال بها، مشيرة إلى أن التقصير تجاه الحجاج ينافي قيم ونهج دولتنا التي تهتم بحجاج بيت الله الحرام وشرف خدمتهم.

وأبدت الهيئة حرصها على النظر في التحديات والصعوبات والاستفادة منها في خططها المستقبلية لتطوير خدمات الحج التي باتت تشهد تطورا نوعيا مواكبا لمتغيرات الحياة، داعية أصحاب الحملات إلى الابتكار في نوعية خدماتهم بما يجذب الحجاج ويشجعهم على الانضمام إليها.