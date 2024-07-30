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الامارات | حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا بشأن حل مجلس التخطيط العمراني في الإمارة

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الشارقة - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، مرسوماً أميرياً بشأن حل مجلس التخطيط العمراني في إمارة الشارقة.

وبحسب المرسوم يُحل مجلس التخطيط العمراني المنظَّم بالقانون رقم (3) لسنة 2014م، اعتباراً من الأول من أغسطس 2024م.

كما نص المرسوم على أن تؤول إلى دائرة التخطيط والمساحة كافة حقوق وأصول وموجودات والتزامات مجلس التخطيط العمراني، ويُنقل موظفو مجلس التخطيط العمراني بدرجاتهم ومخصصاتهم المالية إلى دوائر وهيئات حكومة إمارة الشارقة وفقاً للاحتياجات والتوزيع المناسب تحت تصرف

وإشراف وتنفيذ دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة بالتنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة والجهات المعنية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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