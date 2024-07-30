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الامارات | حاكم الشارقة يصدر مرسوماً باستحداث إدارة بدائرة التخطيط والمساحة

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الشارقة - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن استحداث إدارة بدائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أنه بمراعاة أحكام المرسوم الأميري رقم (61) لسنة 2014، تُستحدث إدارة جديدة بدائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة ضمن هيكلها التنظيمي العام تسمى: "إدارة التخطيط العمراني".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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