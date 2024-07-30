حاكم الشارقة يهنئ ملك المغرب بمناسبة عيد العرش

ابوظبي - سيف اليزيد - بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، وذلك بمناسبة عيد العرش.

محمد يوسف

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