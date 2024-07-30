شرطة أبوظبي و"ساعد" توضحان آلية عمل خدمة الإبلاغ عن الحوادث البسيطة

ابوظبي - سيف اليزيد - أوضحت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وشركة ساعد للأنظمة المرورية عن آلية عمل مشتركة للتعامل مع الحوادث المرورية البسيطة في إمارة أبوظبي عن طريق استخدام السائقين لتطبيق "ساعد الذكي" اعتباراً من تاريخ الأول من شهر أغسطس 2024 .

ودعت السائقين على ضرورة استخدام تطبيق ساعد الذكي أو التواصل هاتفياً على غرفة عمليات ساعد على الرقم 80072233 في حالة الحوادث البسيطة واخراج المركبات المتسببة والمتضررة من الحادث البسيط خارج الطريق إلى أقرب موقف آمن .

وأشارت في حالة وقوع حادث فيه إصابات التواصل هاتفياً على رقم الطوارئ 999 وذلك لتقديم المساعدة والدعم اللوجستي من شرطة أبوظبي والشركاء الاستراتيجيين .

وأكدت أنه سيتم تطبيق المادة 56 وهي مخالفة الوقوف وسط الطريق دون مبرر غرامتها 1000 درهم و 6 نقاط مرورية .