الامارات | قبول 2561 طفلاً بحضانات الشارقة خلال العام الدراسي المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت " أكاديمية الشارقة للتعليم " قبول 2,561 طفلا في حضانات الإمارة خلال العام الدراسي المقبل 2024/2025 بزيادة قدرها 23% مقارنة بـ 1,979 طفلا العام الماضي وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة .

تضمنت عملية القبول بمرحلتها الأولى استقبال 2,114 طفلا ممن تنطبق عليهم شروط القبول من عمر ثلاثة أشهر وصولاً إلى مرحلة رياض الأطفال على أن يتم استقبال من تبقى من الأطفال المقبولين وعددهم 447 طفلاً خلال المرحلة الثانية يوم 30 سبتمبر المقبل فور الانتهاء من عمليات التوسعة في الحضانات القائمة حالياً وفتح صفوف إضافية.

وعبرت سعادة الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس أكاديمية الشارقة للتعليم عن شكرها لصاحب السمو حاكم الشارقة لاهتمامه الدائم بتوفير أعلى مستويات الرعاية لأطفال الشارقة وحرصه على أن تكون الكوادر التي ترعاهم في المستوى التربوي المطلوب وقالت :" نقدر بشدة الثقة التي وضعها الآباء فينا ونؤكد أننا نعمل بلا كلل لاستقبال جميع الطلبات الجديدة خلال العام الدراسي المقبل وسنواصل السعي لخلق بيئة تعليمية إيجابية وشاملة للجميع في إمارة الشارقة واضعين في المقام الأول تحقيق رفاهية كل طفل وتلبية احتياجاته التعليمية".

وأضافت : " يلتزم فريقنا المتخصص في حضانات الشارقة بتوفير بيئة آمنة وداعمة ومثمرة لكل طفل تضمن حصوله على أعلى مستوى من التعليم في بيئة تربوية تحتفي بتراثه وقيم المجتمع الإماراتي".

تعمل "حضانات الشارقة" ضمن خطة التطوير المستقبلية على إنشاء 8 حضانات جديدة مقسمة إلى ثلاث حضانات في مدينة الشارقة واثنتين بمدينة كلباء ومثلهما بمدينة خورفكان وواحدة في دبا الحصن .

وستسهم الحضانات الجديدة وعمليات التوسعة في الحضانات القائمة حالياً في زيادة الطاقة الاستيعابية خلال الفترة القادمة ما يمهد لقبول عدد أكبر من الأطفال وفقاً لسياسة القبول والتسجيل المعتمدة في حضانات الشارقة.

وتجري عملية التسجيل في حضانات الشارقة وفقاً للأولوية وتبعاً لشروط محددةُ تمنح الأولوية لأطفال موظفات وموظفي حكومة الشارقة يليهم أطفال الموظفات العاملات في الدوائر والهيئات والمؤسسات الأخرى.