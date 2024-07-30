شرطة دبي ترفع عدد الخدمات المُقدَّمة للموردين

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

رفعت شرطة دبي عدد الخدمات المقدمة للمورّدين من 4 إلى 13 خدمة في غضون عامين، عبر مركز علاقات الموردين في الإدارة العامة للدعم اللوجستي، الذي أُنشئ قبل عامين، وتمكن من تحسين العلاقات مع الموردين لتوفير الاحتياجات اللوجستية للقوة، مساهماً في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتعزيز الأمن وإسعاد المجتمع.

وتتضمن الخدمات الجديدة تسجيل وتجديد الموردين، واستقبال الموردين الجدد، ودعوة الموردين للمشاركة في المناقصات، ورصد ومتابعة الملاحظات، وجمع الاقتراحات، وتدقيق تقييم الموردين، وتأهيل الموردين، ومكافأة المتميزين، ودعم الابتكار، وتنظيم الفعاليات، وإدارة العمليات الشرائية، وإدارة المخاطر المرتبطة بسلسلة التوريد.

وعزز المركز تواصله مع الموردين من خلال 4 قنوات تواصل، الاتصال على 901، والبريد الإلكتروني [email protected]، والرقم الهاتفي، والرسائل النصية.

وأكد اللواء علي غانم، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، أن المركز الذي أُنشئ عام 2022 بناءً على توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، هو الأول من نوعه على مستوى الدوائر الحكومية لخدمة الموردين كشركاء استراتيجيين، في إطار رؤية شرطة دبي لتعزيز التواصل وتيسير الخدمات.

وأشار اللواء غانم إلى أن المركز فتح آفاقاً جديدة مع الموردين، الذين باتوا يستفيدون من جميع الخدمات والمبادرات، مما يعزز التواصل وتبادل وجهات النظر حول التحديات والمجالات المشتركة.

ومن جانبها أكدت شما علي آل علي، مديرة مركز علاقات الموردين، أن المركز يتكون من 3 أقسام: خدمات الموردين، وجودة عمليات الموردين، وتقييم وتأهيل الموردين، ويعمل على تعزيز التواصل مع الموردين لخدمتهم وإسعادهم، والاستماع إلى ملاحظاتهم وآرائهم لتعزيز التنسيق وتحقيق الأهداف المشتركة.

وأشارت إلى أن المركز سيطلق قريباً مبادرتين لدعم الموردين: آلية جديدة للتعميم على مناقصات الموردين المسجلين، مما يرفع عدد المشاركين في المناقصات، ومبادرة لدعم الموردين المبتكرين وتسهيل تنفيذ ابتكاراتهم واقتراحاتهم.