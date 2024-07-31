استخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف عن أورام القولون والمستقيم

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

عالج مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، «جزء من مجموعة M42» أكثر من 2000 مريض بأورام القولون والمستقيم منذ شهر يناير من العام الجاري، عبر 6 وحدات لتنظير القولون بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

وبفضل هذه التقنيات، تمكن أطباء المستشفى من رصد وتشخيص حالات القولون والمستقيم بدقة متناهية.

ويقدم نظام الذكاء الاصطناعي تحليلات مباشرة من خلال إجراء تنظير القولون، بشكل يساعد في تحديد الأورام الحميدة، وغيرها من التغيرات غير الطبيعية التي قد تعجز العين البشرية عن رؤيتها، الأمر الذي يمكّن من تقديم التدخلات العلاجية في الوقت المناسب، ويدعم القدرة على وضع خطط العلاج الشخصية المصممة لتلبية احتياجات المريض الفردية.

وشدد الدكتور عمار خير، استشاري طبّ الجهاز الهضمي والكبد بمعهد أمراض الجهاز الهضمي في المستشفى على الآثار الكبيرة الناجمة عن إضاعة فرص تقديم الرعاية المناسبة لمرضى السرطان، مضيفاً أن حالات كثيرة من إصابات السرطان تعزى لإضاعة فرص تشخيصها في الوقت المناسب.