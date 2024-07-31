«بلدية العين» تطبق نظام إدارة الإنارة العامة

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (وام)

طبقت بلدية مدينة العين، متمثلة بقطاع البنية التحتية وأصول البلدية، نظام إدارة الإنارة العامة الذي يعمل على مراقبة وإدارة شبكات إنارة الطرق، ضمن خطتها لتعزيز الاستدامة، وتوفير الاستهلاك، ورفع وتطوير قدرات الاستجابة، والتعافي من الأعطال.

وتشمل خطة البلدية تغطية ما يصل إلى 40% من الإنارة العامة ما يمثل 65 ألف كشاف من كشافات إنارة الطرق ضمن مشروع تطوير إنارة الطرق الداخلية والرئيسية في مدينة العين كمرحلة أولى.

وأنجزت البلدية أعمال تركيب أنظمة المراقبة والتحكم بالإنارة في منطقتي غنيمة «شرق» ومنطقة سويحان، على أن تستكمل أعمال تركيب النظام في بقية المناطق الواقعة ضمن نطاق أعمال المشروع.

وأكد المهندس نهيان الجابري، رئيس قسم التحكم بشبكات البنية التحتية، أن نظام التحكم بالإنارة يتميز بكفاءته من خلال المراقبة والتحكم بوحدات الإنارة كل على حدة، بالإضافة إلى قدرته على التحكم بشدة الإنارة خلال الساعات التشغيلية حسب المواصفات المعتمدة ضمن دليل الإنارة لإمارة أبوظبي، بحيث يتم تخفيض شدة الإنارة في الأوقات التي تقل فيها نسبة إشغال الطرق، والذي سيسهم في دعم مبادرات الاستدامة من خلال خفض تكاليف الاستهلاك وخفض نسبة التلوث الضوئي لدعم تطبيق أهداف السياسة العامة للسماء المظلمة في إمارة أبوظبي.