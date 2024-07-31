9 قاعات أفراح لاستقبال حجوزات الصيف في العين

ابوظبي - سيف اليزيد - إيهاب الرفاعي (العين)

استعدت بلدية مدينة العين لاستقبال حجوزات موسم الصيف، من خلال جاهزية قاعات الأفراح التابعة لها والبالغ عددها 9 قاعات، موزعة على مناطق مدينة العين، وذلك انطلاقاً من حرص البلدية على المساهمة بمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، وتقديم خدمات مجتمعية مميزة ترفع من رضا أفراد المجتمع وتعزز جودة الحياة.

وقالت لطيفة الناصري، اختصاصي تطوير المرافق المجتمعية ببلدية العين: «نحرص دائماً على توفير مرافق مجتمعية بجودة عالية، وذلك انطلاقاً من دور بلدية العين في إسعاد المجتمع وتلبية احتياجات السكان، وتسعى البلدية لتوفير أفضل الخدمات للمتعاملين، من خلال تحسين قاعات الأفراح بشكل مستمر، وتتضح أهمية قاعات الأفراح من خلال عدد طلبات الحجوزات والتي تجاوزت 488 حجزاً معتمداً، خلال النصف الأول من عام 2024، مما يدل على مدى حاجة السكان لمثل هذه المرافق المجتمعية، وما تشكله من أهمية في تسهيل متطلبات الزفاف وتكاليفه على الشباب المقبلين على الزواج».

وأضافت الناصري: «إن بلدية مدينة العين حرصت على الانتهاء من خطتها الرامية إلى ضمان جاهزية القاعات، خلال هذه الفترة من خلال الزيارات التفتيشية والصيانة الدورية، استعداداً لأفراح موسم الصيف، حيث يتضاعف الطلب على حجوزات القاعات، نظراً لبداية موسم الأعراس، ولتقديم تجربة مميزة وذات جودة عالية لرحلة المتعامل، قامت البلدية بوضع وتنفيذ خطة لأعمال الصيانة حسب الأولوية لقاعات الأفراح في مدينة العين على مرحلتين تم خلال المرحلة الأولى صيانة 3 قاعات، وهي هيلي وزاخر، والعامرة، وفي المرحلة الثانية تم صيانة عدد 6 قاعات وهي سويحان والقوع والوقن والهير الظاهر ورماح وشملت الأعمال تنفيذ الصيانة المدنية للأرضيات والأبواب والنوافذ، وكذلك الصيانة الإلكتروميكانيكية والكهربائية للمكيفات، بالإضافة إلى الصيانة الصحية لدورات المياه والمطابخ، وتوفير متطلبات الأمن والسلامة في هذه القاعات».

وأكدت لطيفة الناصري جاهزية القاعات لإجراء خدمة الحجوزات والتي يمكن طلبها إلكترونياً وبكل سهولة ويسر عن طريق منصة الخدمات الحكومية (تم)، كما تقوم البلدية بتقديم خدمات مجانية إضافية للمتعامل، منها استخدام الأثاث الداخلي والنظافة والأمن، والإشراف الإداري على قاعات الرجال والنساء، مبينة أن الباب مفتوح للجمهور للاستعانة بالشركات والمؤسسات المتخصصة في تقديم خدمات الأفراح بالصالة.