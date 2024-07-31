الامارات | احتمال سقوط أمطار اليوم وغداً.. وانخفاض في «الحرارة» حتى السبت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المركز الوطني للأرصاد، إن الدولة تتأثر خلال الفترة الحالية، بامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مشيراً إلى أن طقس اليوم الأربعاء يكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة.

وشهد اليومان الماضيان ظهور سحب منخفضة على الساحل الشرقي، مع تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر صاحبها سقوط أمطار في مناطق متفرقة من الدولة، فيما توقّع المركز استمرار احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، غداً، على أن يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً، مشيراً إلى حدوث انخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق الشرقية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تكون مثيرة للغبار والأتربة. وأشار المركز إلى أن طقس الجمعة سيبقى غائماً جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة.

وأوضح أن طقس السبت المقبل سيصبح صحواً إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً، مع انخفاض جديد في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة.

وأفاد المركز بأن الفترة المقبلة، ستشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة، نتيجة استمرار تأثر الدولة بامتداد المنخفض الموسمي الهندي، وكذلك المنخفضات الحرارية من الجنوب الغربي، والتي تؤدّي إلى ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة.

وأوضح أن السحب الركامية ستتكوّن على المناطق الشرقية من الدولة، بسبب تدفق الكتل الهوائية الرطبة من الشرق ومع وجود الجبال الشرقية وارتفاع درجات الحرارة، ما يؤدي إلى تطور السحب الركامية الممطرة في فترات ما بعد الظهر ثم تتحرك باتجاه المناطق الداخلية، مشيراً إلى أن بعض مناطق الدولة ستتأثر خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في منتصف شهر أغسطس المقبل، بامتداد خط التقارب بين المدارين( ITCZ) الذي يصاحبه تكون السحب الركامية الممطرة على مناطق متفرقة خاصة الجنوبية وبعض المناطق الغربية.

ووفقاً للمركز تلعب دورة نسيم البر والبحر دوراً مهماً خلال أغسطس المقبل، حيث تتأثر الدولة برياح جنوبية شرقية ليلاً وصباحاً وبرياح شمالية نهاراً، وكذلك تتأثر الدولة أحياناً برياح جنوبية نشطة خصوصاً خلال فترة الصباح قد تثير الغبار، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية أحياناً.