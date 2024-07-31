علاج مريض من سرطان البروستات في مرحلة مبكرة

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (الاتحاد)

استخدم كادر مستشفى «توام» جراحة طفيفة التدخل لإزالة سرطان البروستات في مرحلة مبكرة، وخضع المواطن الإماراتي البالغ من العمر 65 عاماً، للعملية الجراحية المتقدمة بعد إجراء بحث شامل واستشارات مع خبراء طبيين، بما يضم الدكتور أفتاب بهاتي، استشاري أورام المسالك البولية والجراحة الأقل تدخلاً لدى مستشفى توام، جزء من شركة «صحة»، التابعة لـ «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط.

وسعى المريض، مدفوعاً بحرصه على صحته، لإجراء فحص للدم بصورة استباقية، مما أدى إلى الكشف المبكر عن السرطان. وبصفته شخصاً يتمتع بلياقة بدنية ممتازة ونشاط عالٍ، سعى لعلاج سرطان البروستات الذي أصابه في قسم جراحة المسالك البولية لدى مستشفى «توام»، والذي يقدم عدداً من الحلول المتطورة ضمن إطار التزامه بالرعاية الصحية عالمية المستوى.

وتحت رعاية الدكتور أفتاب بهاتي، الخبير الشهير في طب أورام المسالك البولية باستخدام تقنيات الجراحة الأقل تدخلاً والروبوتات، جرى تقييم الحالة بدقة، لتتأكد ملاءمة حالته لإجراء الجراحة الأقل تدخلاً، وتم إجراء الجراحة بنجاح، وشملت الإزالة الكاملة للبروستات، مما يمثل منجزاً مهماً ضمن رحلة تعافي المريض.

وقالت الدكتورة دلال المنصوري، المدير الطبي لمستشفى توام: «تجسّد هذه الحالة فعالية الكشف المبكر وفوائد التقنيات الجراحية المتقدمة في علاج سرطان البروستات. ونلتزم في مستشفى توام بتقديم خدمات صحية متطورة، وأدّت خبرة الدكتور أفتاب بهاتي في علاج أورام المسالك البولية وتقنيات الجراحة الأقل تدخلاً دوراً حاسماً في نجاح علاج تلك الحالات».

وأعرب المريض عن خالص امتنانه للكشف المبكر عن المرض والخيار الجراحي المتقدم الذي قدمه فريق مستشفى توام، وقال: «ضمنت الجراحة الأقل تدخلاً حصولي على نتيجة ناجحة، وسرّعت مرحلة التعافي، مما أتاح لي استئناف حياتي الطبيعية. كما أشكر فريق قسم المسالك البولية في مستشفى توام للرعاية المهنية والرائفة التي قدمها لي».

ويحافظ مستشفى «توام» على ريادته في تقديم خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة، وذلك بفضل فريقه من الخبراء الذي يستفيد من مجموعة من التقنيات والتكنولوجيا الأكثر تقدماً.