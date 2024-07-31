الامارات | أوقاف دبي تشيد مركز تسوق وقفي صديق للبيئة لرعاية شؤون مساجد الإمارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 31 يوليو 2024

في إطار استراتيجية الوقف بإمارة دبي الهادفة إلى تعزيز التنوّع والتكافل المجتمعي للوقف ودعم العمل الإنساني المستدام وخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته، أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي عن إنجاز 17% من أعمال البناء في مركز تجاري وقفي صديق للبيئة يخصص ريعه لرعاية شؤون مساجد الإمارة.

ويأتي تنفيذ المشروع ضمن حملة "أوقاف المساجد" التي تهدف لدعم صندوق أوقاف مساجد إمارة دبي، بغرض تشييد وقف خيري مستدام، يمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ 165000 قدم مربع في منطقة الخوانيج، ويتألف من 29 محل تجاري وسوق استهلاكي كبير ذات أنشطة تسويقية وترفيهية ومركز طبي متخصص ومجموعة مطاعم وصالة لياقة بدنية، كما يتضمن المرافق الصحية والخدمية وأعمال طرق وبستنة وتجميل ومواقف خارجية مظلله، ومصليين لرجال والنساء.

مشاريع وقفية مستدامة

وخلال اطلاعه على سير العمل في موقع المشروع بمرافقه سعادة خالد آل ثاني نائب الأمين العام وعدد من مدراء الوحدات التنظيمية في المؤسسة ومجموعة من المهندسين القائمين على المشروع. قال سعادة علي محمد المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة اموال القصّر في دبي: "أن حملة تشييد المركز التجاري في الخوانيج تأتي ضمن سعي دبي لتوسعة وتنوع مصارف العمل الوقفي المبتكرة وتعزيز مشاركة الأفراد والمؤسسات ليكونوا شركاء فاعلين في الوقف الخيري".

وأضاف سعادته: "أن أعمال التشييد جارية على أكمل وجه، ليتم إنجاز المجمع التجاري في وقت قياسي، ووفق معايير الأبنية الخضراء الصديقة للبيئة، لافتاً إلى أن المشروع يعزز استراتيجية المؤسسة في بناء قطاع وقفي يدعم ويتبنى أفضل حلول وممارسات التميّز والابتكار المؤسسي، ويحقق أثراً اجتماعياً فعالاً في قطاعات التنمية المختلفة".

وأوضح سعادة المطوع، أن قيم التكافل المجتمعي والإبداع والمرونة في تعزيز نتائج المشاريع الوقفية تنطلق دائماً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله" بتوسيع أثره الإيجابي.. مؤكداً أن مبدأ الوقف المستدام الذي تواصل دبي ودولة الإمارات تعزيز ريادتها العالمية فيه يحقق المنفعة ويرسخ دعائم التضامن الإنساني بشكل مستمر، ويُظهر قدرة مجتمع الإمارات بكافة فئاته وقطاعات الأعمال فيه على إثبات أنه نموذج في العطاء المستمر ومساندة المبادرات الخيرية. وحث سعادته كافة الجهات العامة والخاصة والأفراد على المساهمة في دعم عمليات تشييد هذا الصرح الوقفي المستدام الذي يشكل نموذجاً مبتكراً من مشاريع ومبادرات المؤسسة المستدامة في رعاية المساجد على مستوى دولة الامارات، وذلك لما يضيفه من الجوانب الحضارية والثقافية والاجتماعية ويرسخ دور الوقف في رفع جودة حياة الفرد والمجتمع.

قيمة العطاء

وتبلغ القيمة الاجمالية التقديرية لتكاليف الإنشاء نحو 40 مليون درهم، فيما تقدّر العوائد السنوية بنحو 8 مليون درهم سيتم تخصيصها لتغطية مصروفات نحو 50 مسجداً من مساجد دبي التي ليس لها أوقاف أو مصارف تعود عليها.

ويتم تشييد مركز التسوق الوقفي وفق المعايير الدولية للأبنية الخضراء الصديقة للبيئة، حيث تعتمد تقنيات البناء التي تراعي البيئة في المواد المستخدمة واستهلاك الطاقة والاستدامة، والاعتماد على تقنيات حديثة للحفاظ على الطاقة وتوليدها وإعادة تدويرها باستخدام حلول متقدمة تعتمد على الطاقة الشمسية، والمياه المستصلحة، ومصادر الطاقة المتجدد، لتحسين نوعية البيئة للمباني والحد من التأثير السلبي على النظام البيئي ورواد المركز التجاري.