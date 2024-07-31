الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، مع انخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق الشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً و يحدث المد الثاني عند الساعة 22:16 والجزر الثاني عند الساعة 06:06.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط و يحدث المد الأول عند الساعة 08:34 والمد الثاني عند الساعة 18:55و الجزر الأول عند الساعة 13:59 والجزر الثاني عند الساعة 02:09.