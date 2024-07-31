"الوطني للأرصاد" يكشف أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم، وهي 48.4 درجة مئوية في بدع دعفس (منطقة الظفرة) الساعة 13:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.