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"الوطني للأرصاد" يكشف أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة

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ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم، وهي 48.4 درجة مئوية في بدع دعفس (منطقة الظفرة) الساعة 13:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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