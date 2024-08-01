الامارات | طائرات بدون طيار في سماء دبي للبلاغات الطارئة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت القيادة العامة لشرطة دبي، أن الطائرات بدون طيار التي يراها الجمهور في مختلف المناطق بالإمارة، هي جزء من جهود شرطة دبي في تعزيز الاستجابة السريعة للبلاغات الطارئة، ضمن عمليات منظومتها المتقدمة «درون بوكس»، المعنية بتعزيز الأمن والأمان، من خلال سرعة الوصول إلى مواقع الحوادث، وتزويد مركز القيادة والسيطرة بالمعلومات والبيانات التي من شأنها أن تدعم تقليل زمن الاستجابة المرورية والجنائية.

وقال مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، العميد تركي بن فارس، إن شرطة دبي رائدة عالمياً في تأسيس وإطلاق أول منظومة ذكية ومتقدمة في مجال الطائرات بدون طيار، لدعم العمليات الشرطية والأمنية، لافتاً إلى أن منظومة «درون بوكس» مزودة بمنصات ذكية عدة في مختلف مناطق الإمارة، تنطلق منها الطائرات بدون طيار عند ورود بلاغات إلى مركز القيادة والسيطرة، الأمر الذي يقلل من زمن الانتظار للمُبلغ في حال وجود حوادث بليغة وحالات طارئة.

وأشار إلى أن المنظومة تدعم الكثير من العمليات الأمنية والشرطية، منها المشاركة في العمليات الميدانية للدوريات الأمنية والمرورية التي توجد في شوارع ومناطق إمارة دبي، وعمليات الإنقاذ، خصوصاً في المناطق الخارجية، وإدارة الأزمات والكوارث، واستباقية الكشف عن المخاطر، ومتابعة الحركة المرورية، وتزويد مركز القيادة والسيطرة بالبيانات والمعلومات.

وأوضح أن الطائرات بدون طيار التي يراها الجمهور في مختلف المناطق بالإمارة، تُعدُّ جزءاً من العمليات الشرطية الأمنية التي تسهم في تعزيز الأمن والأمان، وتساعد رجال الشرطة على خدمة المجتمع وفق أفضل الممارسات والمعايير، بما يضمن خصوصية المجتمع، واستدامة الشعور بالأمان الذي تتميز به إمارة دبي التي تُعدُّ من أكثر المدن أماناً في العالم.