مبادرات وطنية لتعزيز رفاهية العمال خلال حظر العمل وقت الظهيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنها تنفذ حزمة من المبادرات التي تدعم العمال وتعزز رفاهيتهم خلال فترة حظر العمل وقت الظهيرة، مشيرة إلى أن هذه المبادرات متنوعة ويستفيد منها أعداد ضخمة من العمال على مستوى الدولة.

وأشارت الوزارة إلى أن من بين هذه المبادرات توزيع الوجبات والمشروبات الباردة، وتخصيص محطات طبية للمساعدة الطبية الفورية، فضلاً عن عقد جلسات توعية حول احتياطات الصحة والسلامة لكل من أصحاب العمل والموظفين.

وأوضحت أنه من بين هذه المبادرة مبادرة «برد صيفهم» في جميع أنحاء الدولة، حيث يتم توزيع الأطعمة والمشروبات على العمال.

وذكرت أن هذا النوع من المبادرات يتم بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، مثل البلديات، وأقسام الشرطة، ودوائر التنمية الاقتصادية، وكذلك شركات الرعاية الصحية، والمطاعم، والجمعيات الخيرية، وغيرها من جهات في القطاع الخاص.

وقالت: «كما تعد الفحوص الطبية المجانية جزءاً من المبادرات الوطنية المخصصة لحماية عمالنا، والتي يتم طرحها في مساكن العمال وأماكن العمل، بالتعاون مع جهتين صحيتين، حيث تلقى أكثر من 11 ألف عامل وجبات ومشروبات مجانية، وتلقى 1000 عامل آخرون اختبارات طبية».

وتأتي هذه المبادرات اهتماماً بالقوى العاملة في الإمارات، بوصفهم شركاء رئيسيين في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإنجاز المشاريع الطموحة للدولة، وتعزيز ريادتها العالمية في المستويات والمجالات كافة، وتأتي تماشياً مع الرؤية التي تنتهجها الوزارة لرفع جودة حياة وسعادة القوى العاملة الذي يشكلون جزءاً حيوياً وأساسياً من مجتمع دولة الإمارات وازدهاره.

وأشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى أنه بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة، تم توفير 6000 موقع لاستراحة عمال خدمات توصيل الطلبات في كافة مناطق الدولة، وإتاحة خريطة تفاعلية بهذه الاستراحات لتمكين العمال من الوصول إليها بكل سهولة، وذلك خلال فترة «حظر العمل وقت الظهيرة».

يأتي ذلك ضمن مبادرات الحفاظ على صحة وسلامة عمال خدمات التوصيل وتوفير بيئة عمل آمنة لهم، وبالتعاون بين الوزارة وهيئة الطرق والمواصلات بدبي ومركز النقل المتكامل في أبوظبي والدوائر الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، وبالمشاركة مع منصات توصيل الطلبات، فيما تقدم أعداد كبيرة من المطاعم ومراكز التسوق والمحلات التجارية والمطابخ السحابية استراحات لسائقي خدمات توصيل الطلبات.

وأكدت الوزارة مواصلة جهودها ومبادراتها الرامية لتحقيق أفضل بيئة عمل آمنة وصحية للعمال، بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع، ضمن إطار الوعي المشترك بأهمية تحقيق أعلى المعايير الصحية وحماية العمال.

وأوضحت أن قطاع خدمات التوصيل ضمن القطاعات اللوجستية الهامة، الذي يتصف بالخصوصية، كون عماله لا يوجدون في مكان واحد وقت تطبيق «حظر العمل وقت الظهيرة»، إضافة إلى طبيعة بعض المواد التي يتم نقلها، والتي تحتاج إلى وصولها في الوقت المناسب»، مشيدة بالجهات المشاركة كافة في هذه المبادرة.

365 محطة استراحة

تأتي الخطوة الرائدة استمراراً للمبادرة التي تم إطلاقها العام الماضي وتم من خلالها توفير 365 محطة استراحة مؤمنة ومكيفة لعمال التوصيل، وتم توسيعها العام الحالي، بالتعاون مع مختلف الجهات، في إطار الحرص المشترك على سلامة عمال التوصيل وتجنبيهم الإنهاك الحراري خلال تأدية أعمالهم في أشهر الصيف، في ضوء ارتفاع درجات الحرارة، خصوصاً في أوقات حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهراً وحتى الساعة الثالثة عصراً.

ويلزم «حظر العمل وقت الظهيرة» أصحاب العمل بتوفير أماكن مظللة لاستراحة العمال، وتوفير أدوات ووسائل التبريد المناسبة، وتوفير ماء شرب بارد يتناسب مع عدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة، ووسائل ومواد إرواء مثل الأملاح وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، إلى جانب توفير الإسعافات الأولية في موقع العمل.