الامارات | شاب يسرق سيارة ويرتكب مخالفات بـ 2300 درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام شاب سرق مركبة وارتكب بها مخالفات مرورية، بأن يؤدي إلى مالكها مبلغاً وقدره 12 ألفاً و300 درهم.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية، طالب فيها بإلزام آخر بدفع مبلغ وقدره 10 آلاف درهم، إضافة إلى قيمة مخالفات مرورية ارتكبها بقيمة 2300 درهم، إلى جانب رسوم ومصروفات الدعوى القضائية، مشيراً إلى أن المدعى عليه قام بسرقة مركبته، وارتكب مخالفات مرورية بها، وتم إلقاء القبض عليه، وإدانته بموجب حكم جزائي. وخلال نظر الدعوى حضر المدعي، فيما تغيب المدعى عليه رغم إعلامه، وقررت المحكمة، قبل الفصل في الموضوع، توجيه اليمين المتممة للمدعي، فحلفها بصيغة «أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو بأن المدعى عليه لم يقم برد المركبة، وأن قيمتها السوقية تقدر بمبلغ وقدره 10 آلاف درهم، وبأن ذمته مازالت مشغولة لي بقيمة المركبة حتى تاريخه، والله على ما أقول شهيد».

من جانبها، أوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن خطأ المدعى عليه ثابت في الأوراق، الأمر الذي أدى إلى تعرض المدعي إلى أضرار عديدة، تمثلت في قيامه (المدعى عليه) بسرقة المركبة موضوع الدعوى الجزائية، وارتكاب مخالفات بها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعي مبلغاً وقدره 12 ألفاً و300 درهم، إضافة إلى رسوم ومصروفات الدعوى القضائية.