الامارات | اليوم.. بدء العمل بتطبيق «ساعد» الذكي في الحوادث البسيطة بأبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدأ القيادة العامة لشرطة أبوظبي وشركة ساعد للأنظمة المرورية، باستخدام تطبيق «ساعد» الذكي في الحوادث البسيطة في أبوظبي، اعتباراً من اليوم الخميس. ودعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، السائقين إلى ضرورة استخدام تطبيق ساعد الذكي أو التواصل هاتفياً على غرفة عمليات ساعد على الرقم 80072233 في حالة الحوادث البسيطة، وإخراج المركبات المتسببة والمتضررة من الحادث البسيط خارج الطريق إلى أقرب موقف آمن. وأكدت أنه سيتم تطبيق المادة 56 للسائقين، وهي مخالفة الوقوف وسط الطريق دون مبرر، وتبلغ غرامتها 1000 درهم وست نقاط مرورية في حال عدم تحريك المركبة إلى أقرب موقف آمن.