الامارات | رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة الاتحاد السويسري بذكرى اليوم الوطني لبلادها

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيسة فيولا امهيرد.

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة فيولا امهيرد رئيسة الاتحاد السويسري، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

محمد يوسف

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