مدرسة «42 أبوظبي» تفتح باب التسجيل في برنامج التقييم لقبول الطلبة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مدرسة «42 أبوظبي»، مدرسة البرمجة المبتكرة في أبوظبي، والتي تعتمد منهجية التعلم الذاتي المشترك عبر المشاريع العملية والألعاب، فتح أبواب التسجيل في برنامج التقييم لقبول الطلبة «البيسين»، والذي سينطلق في 19 أغسطس بهدف اختيار المرشحين للانضمام إلى برنامج المدرسة الذي يركز على تعزيز مهارات البرمجة وتمكين الطلاب من لعب دور محوري في قيادة التحول الرقمي في إمارة أبوظبي.

ويعتبر برنامج «البيسين»، والذي يعني باللغة الفرنسية «بركة السباحة»، مخيم تدريب مكثف مدته 25 يوماً، ويهدف إلى اختبار مهارات البرمجة والتزام المرشحين، حيث سيتم اختيار مجموعة من الموهوبين للانضمام إلى برنامج المدرسة وبدء رحلة تعلم استثنائية.

كما أنه بإمكان الأفراد تقديم طلب التحاق ببرنامج «البيسين» من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمدرسة، حيث تتضمن عملية التسجيل مراحل عديدة تبدأ بمرحلة استكمال لعبة عبر الإنترنت، التي تهدف إلى تقييم المهارات النقدية والقدرات التحليلية والذاكرة، من ثم ينتقل المرشحون إلى مرحلة تسجيل الدخول، وهي جلسة تعريفية تتضمن التعرف على منهجية التعليم في المدرسة والمراحل التي يجب اجتيازها. ثم يبدأ المرشحون في مرحلة «البيسين»، وهي المرحلة الأخيرة للتقييم التي تتيح للأفراد الانضمام إلى البرنامج.

وتضم شبكة الشراكات الاستراتيجية للمدرسة مجموعة من المؤسسات والشركات البارزة من مختلف القطاعات، من بينها شركة مبادلة للاستثمار، ودائرة الطاقة في أبوظبي، ودائرة التمكين الحكومي، ومايكروسوفت، وشركة «بيكن رد»، وغيرها الكثير من الشركات.

وقال الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، المدير التنفيذي لقطاع التعليم العالي بالإنابة في دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمدرسة 42 أبوظبي: «يسرنا الإعلان عن تنظيم النسخة الرابعة من برنامج (البيسين) لهذا العام، وهو تجسيد لالتزامنا الراسخ بإعداد الجيل المقبل من المبرمجين القادرين على تعزيز نمو قطاع التكنولوجيا على مستوى العالم، وذلك من خلال استقطاب المواهب وتزويد الأفراد بالمعرفة والخبرات الضرورية التي تمكنهم من قيادة التحول الرقمي في الإمارة، بما يتماشى مع رؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار».