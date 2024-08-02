«إقامة دبي» تطلق مبادرة «يوم مع والدي»

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبدالرؤوف (دبي)

أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، مبادرة «يوم مع والدي» لتعزيز المسؤولية المجتمعية من خلال تعريف الأبناء بدور الأب والأم في مقر العمل، وتعزيز شعور الأبناء بقيمة دور وجهود الوالدين، وذلك ضمن المبادرات الصيفية لأبناء الموظفين.

وقال الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، في تصريحات للصحفيين: «المبادرة تعمل على مصاحبة الأبناء لوالديهم على مدار يوم عمل كامل أثناء دوامهم في الإدارة، وكيفية تعاملهم مع الجمهور أثناء تقديمهم الخدمة للآخرين».

وأضاف: «المبادرة تعمل على تعزيز قيمة الحياة الأسرية، وتوفير مزيد من الوقت لتواجد الأبناء مع الوالدين حتى وإن كان ذلك خلال العمل، وتم وضع جدول زمني وفي مجموعات عمل لتنيم استقبال أبناء الموظفين».

وأشار إلى أن المبادرة توفر فرصة لهم للاطلاع على العمل الذي يقومون به والتعرف على الدور الذي يلعبونه خلال ساعات العمل. تهدف المبادرة أيضاً إلى تعزيز الروابط العائلية وتعزيز الفهم المتبادل بين الأبناء والوالدين.

وعن آلية تنفيذ المبادرة، أفاد أنه تم تحديد يوم واحد من كل أسبوع خلال فترة الصيف تبدأ من تاريخ 12 أغسطس الجاري حتى نهاية العطلة الصيفية لتنفيذ المبادرة، ويتم دعوة أبناء الموظفين الذين يتراوح أعمارهم بين 8 و16 سنة للمشاركة في النشاط، حيث سيتم استضافة الأطفال في مقر العمل لفترة زمنية محددة وفقاً للبرنامج المحدد.

وذكر أنه تم تخصيص برنامج تعريفي خاص للأطفال يشمل جولة في أقسام المكاتب والمرافق المختلفة في المقر الرئيسي، وشرح مبسط للوظائف المختلفة التي يقوم بها الوالدان، ويشمل البرنامج أيضاً أنشطة تعليمية وترفيهية مثل ورش العمل المختلفة وألعاب الفريق والأنشطة الحركية، مشيراً إلى أنه سيتم توفير وجبة غداء للأطفال وفقاً لتفضيلاتهم واحتياجاتهم الغذائية.

وتشير معايير المبادرة، إلى أنه يجب أن يكون الأبوان موظفين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ويتم تقديم طلب للمشاركة في المبادرة لقسم المسؤولية المجتمعية بإدارة التسويق والاتصال الحكومي قبل الموعد المحدد.