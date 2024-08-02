الامارات | بدءا من اليوم.. تحويلة مرورية على طريق الشيخ زايد بعجمان

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شكرا لقرائتكم خبر عن بدءا من اليوم.. تحويلة مرورية على طريق الشيخ زايد بعجمان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت القيادة العامة لشرطة عجمان، بأنه سيتم افتتاح تحويلة مرورية رئيسة على امتداد شارع الشيخ زايد بإمارة عجمان أمام حديقة منتزه الحليو ابتداء من اليوم 2 اغسطس 2024، وذلك بهدف إجراء أعمال تطوير للشارع.
وعليه دعت القيادة مستخدمي الطريق إلى الالتزام باللوحات الإرشادية والسرعة المحددة لضمان انسيابية حركة السير والوصول إلى الوجهات المنشودة بسلام وأمان.
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